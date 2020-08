Erste Schätzungen: Eurocommercial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aktien in diesem Artikel Eurocommercial 10,50 EUR

Eurocommercial präsentiert in der voraussichtlich am 28.08.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2020 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,580 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Eurocommercial 0,550 EUR je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 24,2 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 54,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 52,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,85 EUR im Vergleich zu 2,42 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 180,5 Millionen EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 206,3 Millionen EUR.

