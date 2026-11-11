Erste Schätzungen: Euronav stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

11.11.26 06:21 Uhr

Euronav präsentiert in der voraussichtlich am 26.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,653 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Euronav einen Gewinn von 0,060 EUR je Aktie eingefahren.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 28,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 388,7 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Euronav für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 500,9 Millionen EUR aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,98 Milliarden EUR, gegenüber 1,48 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net