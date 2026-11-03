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Erste Schätzungen: Everpure A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Everpure Inc Registered Shs -A-
100.00 EUR -5.55 EUR -5.26 %
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Everpure A wird voraussichtlich am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 0,770 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten einen Zuwachs von 37,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,33 Milliarden USD gegenüber 964,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,550 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 5,05 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.08.19 Pure Storage A Buy Maxim Group
22.08.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC
08.08.19 Pure Storage A Overweight Barclays Capital
22.05.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC
08.04.19 Pure Storage A Outperform Cowen and Company, LLC

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