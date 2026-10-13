Erste Schätzungen: Evli B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Evli B öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,290 EUR. Dies würde einer Verringerung von 25,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Evli B 0,390 EUR je Aktie vermeldete.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 27,5 Millionen EUR – ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Evli B 36,7 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 1,78 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,38 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 128,6 Millionen EUR, gegenüber 138,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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