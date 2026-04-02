Erste Schätzungen: Evolution Gaming Group Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Evolution Gaming Group Registered wird voraussichtlich am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 13,93 SEK je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 515,7 Millionen EUR für Evolution Gaming Group Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,85 Milliarden SEK erzielt wurde.
Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,36 EUR, gegenüber 58,00 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 2,13 Milliarden EUR im Vergleich zu 22,87 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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