DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.996 +0,5%Bitcoin59.693 +0,1%Euro1,1539 ±-0,0%Öl111,2 +1,4%Gold4.661 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F ExxonMobil 852549 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Aktien von Siemens und Stadler Rail: Milliardenauftrag bleibt bei Siemens Aktien von Siemens und Stadler Rail: Milliardenauftrag bleibt bei Siemens
Proof-of-Work-Blockchain: Die Geschichte der Krypto-Technologie Proof-of-Work-Blockchain: Die Geschichte der Krypto-Technologie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Evolution Gaming Group Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

07.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evolution Gaming Group AB Registered Shs
54,58 EUR -0,64 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Evolution Gaming Group Registered wird voraussichtlich am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 13,93 SEK je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 515,7 Millionen EUR für Evolution Gaming Group Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,85 Milliarden SEK erzielt wurde.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,36 EUR, gegenüber 58,00 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 2,13 Milliarden EUR im Vergleich zu 22,87 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Evolution Gaming Group AB Registered Shs

DatumMeistgelesen