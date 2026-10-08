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Erste Schätzungen: Evolution Gaming Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Evolution Gaming Group AB Registered Shs
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Evolution Gaming Group Registered lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,34 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Evolution Gaming Group Registered 13,90 SEK je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 529,1 Millionen EUR betragen, verglichen mit 5,64 Milliarden SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,33 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 58,00 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,09 Milliarden EUR, gegenüber 22,87 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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