Erste Schätzungen: Extreme Networks präsentiert Quartalsergebnisse

Extreme Networks wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,237 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Extreme Networks 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,48 Prozent auf 311,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 284,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,998 USD, gegenüber -0,060 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,14 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net