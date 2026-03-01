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Erste Schätzungen: Eyebright Medical Technology (Beijing) A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

08.04.26 06:21 Uhr

Eyebright Medical Technology (Beijing) A veröffentlicht voraussichtlich am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,240 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Eyebright Medical Technology (Beijing) A einen Gewinn von 0,370 CNY je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 334,8 Millionen CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 417,0 Millionen CNY aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 CNY, gegenüber 2,05 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,61 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,40 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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