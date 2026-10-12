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Erste Schätzungen: F5 Networks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
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F5 Networks Inc.
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F5 Networks lässt sich voraussichtlich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird F5 Networks die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,26 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 30,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,26 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll F5 Networks im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 884,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 810,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,13 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,33 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 11,80 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,38 Milliarden USD, gegenüber 3,09 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.08.19 F5 Networks Overweight Barclays Capital
12.10.18 F5 Networks Buy Standpoint Research
18.06.18 F5 Networks Hold Standpoint Research
16.05.18 F5 Networks Neutral D.A. Davidson & Co.
05.01.18 F5 Networks Outperform BMO Capital Markets

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