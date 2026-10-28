Erste Schätzungen: Fasadgruppen Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Fasadgruppen Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,06 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,49 Prozent auf 1,43 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,38 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,77 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,910 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 5,41 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 5,45 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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