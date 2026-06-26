Erste Schätzungen: Fastenal gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Fastenal wird voraussichtlich am 13.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,327 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 12,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,08 Milliarden USD umgesetzt.
18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,15 Milliarden USD, gegenüber 8,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Fastenal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fastenal
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fastenal
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent