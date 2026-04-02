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Erste Schätzungen: Fastighetsbolaget Emilshus Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fastighetsbolaget Emilshus AB Registered Shs -B-
4,40 EUR -0,22 EUR -4,66%
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Fastighetsbolaget Emilshus Registered B wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,685 SEK. Dies würde einer Verringerung von 41,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fastighetsbolaget Emilshus Registered B 1,17 SEK je Aktie vermeldete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 29,56 Prozent auf 263,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 203,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,02 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,31 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,08 Milliarden SEK, gegenüber 913,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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