Erste Schätzungen: Federated National stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Federated National wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 08.11.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2021 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,504 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Federated National noch ein Verlust pro Aktie von -1,570 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Federated National mit einem Umsatz von insgesamt 180,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -4,434 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 719,0 Millionen USD, gegenüber 726,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net