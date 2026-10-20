Erste Schätzungen: Figma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

20.10.26 06:21 Uhr

Figma wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,054 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Figma noch -2,140 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Figma im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 376,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 274,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 37,39 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,286 USD im Vergleich zu -2,440 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,06 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net