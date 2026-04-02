Erste Schätzungen: Finnair stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Finnair wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,157 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,250 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 739,2 Millionen EUR – ein Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Finnair 694,2 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,402 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,090 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,31 Milliarden EUR, gegenüber 3,11 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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