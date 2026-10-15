Erste Schätzungen: First Tractor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
First Tractor lässt sich voraussichtlich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird First Tractor die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,260 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte First Tractor noch 0,200 CNY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 3,61 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 30,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Tractor einen Umsatz von 2,77 Milliarden CNY eingefahren.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,804 CNY je Aktie, gegenüber 0,720 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 12,08 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 10,82 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf First Tractor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf First Tractor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen