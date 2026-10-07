Erste Schätzungen: FirstService stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

07.10.26 06:21 Uhr

FirstService veröffentlicht voraussichtlich am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 2,63 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,71 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,11 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,99 Milliarden CAD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,62 CAD, gegenüber 4,43 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 8,06 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 7,68 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net