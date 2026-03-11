DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.046 -1,3%Euro1,1541 -0,1%Öl99,69 +6,5%Gold5.148 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Porsche vz. PAG911 Allianz 840400 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Wall Street schließt uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, Porsche, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: BYD stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Erste Schätzungen: BYD stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Starinvestor Howard Marks: Das sind seine wichtigsten Lektionen für Anleger Starinvestor Howard Marks: Das sind seine wichtigsten Lektionen für Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Flat Glass Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

12.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Flat Glass Group Co Ltd Registered Shs -A-
16,02 CNY 0,31 CNY 1,97%
Charts|News|Analysen

Flat Glass Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,035 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Flat Glass Group 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,37 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 17,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Flat Glass Group 4,08 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,349 CNY im Vergleich zu 0,430 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 16,45 Milliarden CNY, gegenüber 18,65 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Flat Glass Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Flat Glass Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Flat Glass Group Co Ltd Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung