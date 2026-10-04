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Erste Schätzungen: FNB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
F.N.B. Corp. (PA) (FNB Corp.)
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FNB wird voraussichtlich am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,434 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 475,7 Millionen USD gegenüber 689,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 30,95 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,56 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,70 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.12.16 FNB Outperform FBR & Co.
21.10.16 FNB Mkt Perform FBR & Co.
22.07.16 FNB Mkt Perform FBR Capital
23.11.06 Update F.N.B. Corp. (PA) (FNB Corp.): Hold KeyBanc Capital Markets / McDonald
01.09.05 Update F.N.B. Corp. (PA) (FNB Corp.): Buy Sun Trust Robinson Humphrey

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