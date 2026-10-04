Erste Schätzungen: FNB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
FNB wird voraussichtlich am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,434 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 475,7 Millionen USD gegenüber 689,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 30,95 Prozent.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,56 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,70 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf F.N.B.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf F.N.B.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen