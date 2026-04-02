Erste Schätzungen: Forestar Group präsentiert Quartalsergebnisse
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Forestar Group wird sich voraussichtlich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,630 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 351,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 373,7 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,94 USD, gegenüber 3,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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