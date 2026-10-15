Erste Schätzungen: Forum Energy Technologies legt Quartalsergebnis vor
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Forum Energy Technologies wird sich voraussichtlich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,22 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Forum Energy Technologies noch -1,760 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,92 Prozent auf 233,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Forum Energy Technologies noch 196,2 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,810 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 889,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 791,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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