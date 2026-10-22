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Erste Schätzungen: Franklin Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Franklin Resources Inc.
27.74 EUR 0.55 EUR 2.02 %
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Franklin Resources lädt voraussichtlich am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Franklin Resources im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,768 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Franklin Resources mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 20,87 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,90 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,910 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 7,22 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 8,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.09.17 Franklin Resources Underweight Barclays Capital
24.02.17 Franklin Resources Hold Deutsche Bank AG
10.11.16 Franklin Resources Sell Deutsche Bank AG
10.11.16 Franklin Resources Neutral UBS AG
02.06.16 Franklin Resources Sell UBS AG

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