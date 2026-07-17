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Erste Schätzungen: Frontline veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Frontline wird voraussichtlich am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 56,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 750,5 Millionen USD gegenüber 480,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,15 USD je Aktie, gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 2,44 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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