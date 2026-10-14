Erste Schätzungen: FTAI Avitaion stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

14.10.26 06:21 Uhr

FTAI Avitaion öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 996,5 Millionen USD – ein Plus von 49,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FTAI Avitaion 667,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,86 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,86 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net