Erste Schätzungen: FTAI Infrastructure legt Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
FTAI Infrastructure äußert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,515 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,380 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FTAI Infrastructure in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 180,5 Millionen USD im Vergleich zu 140,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,530 USD im Vergleich zu -2,240 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 711,0 Millionen USD, gegenüber 502,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf FTAI Infrastructure
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FTAI Infrastructure
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen