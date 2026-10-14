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Erste Schätzungen: FTI Consulting stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
FTI Consulting Inc.
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FTI Consulting wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 2,74 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,60 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 956,2 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,27 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,24 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
06.01.17 FTI Consulting Hold SunTrust
28.10.16 FTI Consulting Hold Deutsche Bank AG
06.10.14 FTI Consulting Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.07.10 FTI Consulting "perform" Oppenheimer & Co. Inc.
05.08.09 FTI Consulting neutral UBS AG

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