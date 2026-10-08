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Erste Schätzungen: G-bits Network Technology (Xiamen) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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G-bits Network Technology (Xiamen) Co Ltd Registered Shs -A-
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G-bits Network Technology (Xiamen) wird voraussichtlich am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,69 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,90 CNY erwirtschaftet worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 21,47 Prozent auf 1,55 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,97 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 27,20 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 24,90 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,84 Milliarden CNY, gegenüber 6,18 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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