Erste Schätzungen: Gamblingcom Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Gamblingcom Group lädt voraussichtlich am 19.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,083 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.
Gamblingcom Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,105 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,930 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 165,3 Millionen USD, gegenüber 165,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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