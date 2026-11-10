Erste Schätzungen: Gaming Innovation Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
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Gaming Innovation Group lädt voraussichtlich am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,030 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gaming Innovation Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 SEK in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 23,4 Millionen EUR, was einem Umsatz von 252,3 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,114 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,220 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 96,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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