DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,83 -1,8%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.607 -0,6%Euro 1,1229 +0,1%Öl 91,4 -1,2%Gold 4.120 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Erste Schätzungen: Gaming Innovation Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gaming Innovation Group Inc Registered Shs
0.41 EUR 0.00 EUR 1.10 %
Charts | News | Analysen

Gaming Innovation Group lädt voraussichtlich am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,030 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gaming Innovation Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 SEK in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 23,4 Millionen EUR, was einem Umsatz von 252,3 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,114 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,220 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 96,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Gaming Innovation Group Aktie News

Werbung

Gaming Innovation Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gaming Innovation Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.