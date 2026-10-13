DAX 25.278 +0,8%ESt50 6.201 +0,5%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,01 ±0,0%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.805 +2,1%Euro 1,1172 +0,1%Öl 105,3 -1,3%Gold 4.193 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Gan Lee Pharmaceuticals A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. Registered Shs -A-
72.80 CNY -2.72 CNY -3.60 %
Charts | News | Analysen

Gan Lee Pharmaceuticals A wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,600 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gan Lee Pharmaceuticals A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,26 Milliarden CNY im Vergleich zu 980,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,40 CNY je Aktie, gegenüber 1,93 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 4,92 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 4,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Gan Lee Pharmaceuticals A Aktie News

Werbung

Gan Lee Pharmaceuticals A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gan Lee Pharmaceuticals A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.