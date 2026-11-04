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Erste Schätzungen: Gap legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gap Inc.
19.32 EUR -0.25 EUR -1.28 %
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Gap äußert sich voraussichtlich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gap im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,785 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,620 USD je Aktie gewesen.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,02 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,13 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,54 Milliarden USD, gegenüber 15,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.11.18 Gap Neutral B. Riley FBR
21.11.18 Gap Outperform Telsey Advisory Group
19.10.18 Gap Buy Standpoint Research
11.10.18 Gap Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
24.08.18 Gap Neutral B. Riley FBR

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