Erste Schätzungen: Gap legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Gap äußert sich voraussichtlich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals.
17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gap im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,785 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,620 USD je Aktie gewesen.
15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,02 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,13 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,54 Milliarden USD, gegenüber 15,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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