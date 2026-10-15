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Erste Schätzungen: Gates Industrial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
Gates Industrial Corporation Ltd Registered Shs
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Gates Industrial wird sich voraussichtlich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,439 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gates Industrial 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 5,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 904,8 Millionen USD gegenüber 855,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie, gegenüber 0,960 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,61 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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