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Analysen im Überblick

Erste Schätzungen: GEA legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: GEA legt Quartalsergebnis vor

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende GEA-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
67.75 EUR -1.35 EUR -1.95 %
Charts | News | Analysen

GEA stellt voraussichtlich am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,908 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,740 EUR je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,48 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,37 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,30 EUR, gegenüber 2,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 5,87 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,50 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GEA

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Datum Rating Analyst
22.10.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 GEA Hold Warburg Research
06.10.26 GEA Overweight Barclays Capital

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