Erste Schätzungen: Genova Property Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Genova Property Group Registered wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,50 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,68 SEK je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,01 Prozent auf 139,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,41 SEK, gegenüber 4,99 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 567,6 Millionen SEK im Vergleich zu 514,0 Millionen SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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