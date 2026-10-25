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Erste Schätzungen: Geodrill präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Geodrill Limited
1.63 EUR -0.08 EUR -4.68 %
Charts | News | Analysen

Geodrill veröffentlicht voraussichtlich am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Geodrill für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,005 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 46,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 53,7 Millionen CAD erzielt wurde.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 198,2 Millionen USD, gegenüber 258,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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28.03.12 Geodrill kaufen Hot Stocks Investor

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