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Erste Schätzungen: George Weston präsentiert Quartalsergebnisse

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Aktien
George Weston LtdShs
68.50 EUR -2.50 EUR -3.52 %
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George Weston wird voraussichtlich am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,39 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte George Weston ein EPS von 1,24 CAD je Aktie vermeldet.

George Weston soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,13 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,55 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,67 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,86 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 66,05 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 64,51 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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