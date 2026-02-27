Erste Schätzungen: Getty Images A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Getty Images A präsentiert in der voraussichtlich am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,030 USD. Dies würde einer Verringerung von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Getty Images A 0,060 USD je Aktie vermeldete.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 246,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 247,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,190 USD, gegenüber 0,100 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 945,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 939,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
