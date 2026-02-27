DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin57.126 +0,7%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Erste Schätzungen: Getty Images A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

01.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Getty Images Holdings Inc Registered Shs -A-
0,51 EUR 0,06 EUR 13,23%
Charts|News|Analysen

Getty Images A präsentiert in der voraussichtlich am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,030 USD. Dies würde einer Verringerung von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Getty Images A 0,060 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 246,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 247,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,190 USD, gegenüber 0,100 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 945,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 939,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

