DAX 25.278 +0,8%ESt50 6.201 +0,5%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,01 ±0,0%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.805 +2,1%Euro 1,1172 +0,1%Öl 105,3 -1,3%Gold 4.193 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: GFL Environmental präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
GFL Environmental Inc Registered Shs Subordinate Voting When Issued
38.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

GFL Environmental wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,267 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GFL Environmental ein EPS von 0,280 CAD je Aktie vermeldet.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,69 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei GFL Environmental für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,09 Milliarden CAD aus.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,801 CAD, gegenüber 0,660 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 8,04 Milliarden CAD im Vergleich zu 6,62 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle GFL Environmental Aktie News

Werbung

GFL Environmental Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GFL Environmental nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.