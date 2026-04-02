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Erste Schätzungen: Gigante Salmon AS Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gigante Salmon AS Registered Shs
0,81 EUR -0,01 EUR -1,23%
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Gigante Salmon AS Registered stellt voraussichtlich am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,080 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Gigante Salmon AS Registered einen Verlust von -0,010 NOK je Aktie eingefahren.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 152,3 Millionen NOK, was einem Umsatz von 0,0 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,009 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,000 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 371,2 Millionen NOK aus im Gegensatz zu 71,6 Millionen NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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