Erste Schätzungen: Gjensidige Forsikring ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gjensidige Forsikring ASA lässt sich voraussichtlich am 13.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gjensidige Forsikring ASA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,20 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gjensidige Forsikring ASA noch 4,53 NOK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 11,29 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,94 Milliarden NOK umgesetzt.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,25 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,83 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 46,04 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 48,23 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net