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Erste Schätzungen: Gladstone Capital präsentiert Quartalsergebnisse

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Aktien
Gladstone Capital Corp Registered Shs
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Gladstone Capital äußert sich voraussichtlich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,480 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Capital 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Gladstone Capital nach den Prognosen von 5 Analysten 25,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 45,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,99 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,55 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 100,7 Millionen USD, gegenüber 144,8 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion Finanzen.net

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