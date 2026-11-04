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Erste Schätzungen: Global-E Online präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Global-E Online Ltd. Registered Shs
41.58 USD -1.40 USD -3.26 %
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Global-E Online äußert sich voraussichtlich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,233 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 312,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 41,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 220,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,23 USD aus. Im Vorjahr waren 0,390 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 1,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 962,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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