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Erste Schätzungen: GMO Financial Gate informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
GMO Financial Gate Inc. Registered Shs
6,360.00 JPY 170.00 JPY 2.75 %
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GMO Financial Gate lässt sich voraussichtlich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GMO Financial Gate die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 50,05 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 34,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,52 Prozent auf 5,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte GMO Financial Gate noch 4,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 232,96 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 197,49 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,98 Milliarden JPY, gegenüber 17,93 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

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