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Quartalszahlen im Fokus

Erste Schätzungen: Goldman Sachs präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Goldman Sachs präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Goldman Sachs gewährt einen Blick in die Bücher – die Analysten-Prognosen.

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Goldman Sachs
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Goldman Sachs äußert sich voraussichtlich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 15,44 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 26,04 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 12,25 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 46,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 17,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 32,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 69,45 USD, gegenüber 51,32 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 71,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 126,21 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chris Hondros/Getty Images

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Datum Rating Analyst
12.08.26 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
13.04.26 Goldman Sachs Neutral UBS AG
13.04.26 Goldman Sachs Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.25 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets

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