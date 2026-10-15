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Erste Schätzungen: Goodtech ASA (A) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Goodtech ASA (A)
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Goodtech ASA (A) veröffentlicht voraussichtlich am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Goodtech ASA (A) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,270 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 NOK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 13,64 Prozent auf 145,0 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 167,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 NOK aus. Im Vorjahr waren 0,650 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 638,0 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 721,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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