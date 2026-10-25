Erste Schätzungen: Goosehead Insurance A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

25.10.26 06:21 Uhr

Goosehead Insurance A lädt voraussichtlich am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,505 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Goosehead Insurance A noch 0,290 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 105,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 16,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,04 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 426,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 365,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net