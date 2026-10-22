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Erste Schätzungen: Gray Television gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gray Television IncShs
4.12 EUR 0.14 EUR 3.52 %
Charts | News | Analysen

Gray Television äußert sich voraussichtlich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,858 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,240 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 955,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 749,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,30 USD, gegenüber -1,410 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 3,63 Milliarden USD im Vergleich zu 3,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.03.19 Gray Television Outperform Barrington Research
07.11.18 Gray Television Buy The Benchmark Company
09.08.17 Gray Television Buy The Benchmark Company
09.08.17 Gray Television Outperform RBC Capital Markets
09.03.17 Gray Television Buy Singular Research

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