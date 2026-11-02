Erste Schätzungen: Grupo Supervielle mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

02.11.26 06:21 Uhr

Grupo Supervielle wird voraussichtlich am 17.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 77,67 ARS aus. Im letzten Jahr hatte Grupo Supervielle einen Verlust von -114,850 ARS je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Grupo Supervielle mit einem Umsatz von insgesamt 385,34 Milliarden ARS abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 450,77 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 14,52 Prozent verringert.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 184,41 ARS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -110,990 ARS vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1.495,46 Milliarden ARS, nachdem im Vorjahr 2.047,33 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net