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Erste Schätzungen: GSI Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
GSI Group Inc
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GSI Group lädt voraussichtlich am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,967 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GSI Group noch 0,300 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll GSI Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 301,0 Millionen USD im Vergleich zu 247,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,69 USD je Aktie, gegenüber 1,47 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,13 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 980,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.12.17 GSI Group Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

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