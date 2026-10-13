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Erste Schätzungen: GSK veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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GSK PLC Registered Shs
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GSK lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,505 GBP. Das entspräche einem Zuwachs von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,500 GBP erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll GSK nach den Prognosen von 9 Analysten 8,88 Milliarden GBP umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,55 Milliarden GBP umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 GBP, während im vorherigen Jahr noch 1,41 GBP erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,83 Milliarden GBP umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 32,67 Milliarden GBP waren.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.

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